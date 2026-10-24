Susto en Alemania: Vincent Kompany se desplomó en un entrenamiento del Bayern Múnich

Alerta máxima en Alemania con el sorpresivo episodio que tuvo lugar en la última práctica del Bayern Múnich: Vincent Kompany se descompensó en pleno entrenamiento y debió ser trasladado en ambulancia a un hospital.

El técnico belga ya venía con problemas en las últimas semanas a raíz de una infección viral sufrida que lo obligó a ausentarse a las actividades rutinarias del club en los últimos días.

El diario local Bild, fue el primer portal en difundir las complicaciones de salud que se presentaron en el entrenador del Bayern. En la goleada 6-1 ante el RB Leipzig volvió al banquillo, pero casi no se levantó del asiento y tampoco brindó declaraciones post partido.

Entre semana también estuvo en el compromiso que su equipo afrontó por la tercera fecha de la fase liga de la Champions League, en el empate 2-2 ante el Arsenal en el Allianz Arena.

El comunicado del Bayern Múnich

“Vincent Kompany tuvo que acudir a tratamiento médico el viernes tras un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure. El entrenador del equipo profesional había estado observando la sesión del segundo equipo. Kompany será sometido a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica. Por el momento, su equipo de entrenadores gestionará el entrenamiento y las actividades de juego.”