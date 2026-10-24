Julián rompió el silencio y pidió perdón en Atlético de Madrid: “Fue un error de mi parte”

Luego de anotar el gol de la victoria ante Deportivo La Coruña, Julián Álvarez rompió el silencio y pidió perdón en Atlético de Madrid. “Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fue un error de mi parte”, dijo el delantero cordobés.

El delantero argentino intentó así cerrar de una vez por todas la herida que abrió en medio de la Copa del Mundo con la Selección Argentina, cuando confió públicamente su deseo de ser traspasado al Barcelona. La propia cuenta del Colchonero publicó el video de la entrevista.

Julián no se excusó con su comportamiento: “Entiendo el enojo de la gente, yo también como hincha me hubiera enojado. Además por por cómo me han bancado y me han apoyado siempre durante todos estos años, estas últimas últimas semanas también han sido muy generosos, así que eso lo valoro mucho”.

E intentó dar vuelta la página: “Ahora ha llegado el momento de competir por todo”.

❝Quería pedir disculpas a nuestra gente❞. — Julián Alvarez 🎙️ pic.twitter.com/d3R2ZHiSXB — Atlético de Madrid (@Atleti) October 24, 2026

Por su parte, el técnico Diego Simeone también se refirió a las palabras de su atacante estrella: “Pedir perdón no es fácil. Cuando uno lo pide desde el sentimiento y desde lo emocional le doy muchísimo valor”. El Cholo bancó a su compatriota: “Julián es un chico magnífico y agradezco mucho su perdón porque le posiciona en el lugar donde él es”.