San Lorenzo vs Newells por el Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

San Lorenzo enfrentará a Newell’s este sábado desde las 19.15 en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El Ciclón buscará aprovechar su buen momento para sumar otra victoria y acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final, mientras que la Lepra intentará consolidarse entre los ocho mejores de la Zona A.

El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa llega entonado después de conseguir dos triunfos consecutivos. Primero venció 1-0 a Deportivo Riestra con un tanto de Teo Rodríguez Pagano y luego derrotó 2-1 a Estudiantes en La Plata, gracias a un gol agónico de Facundo Gulli. Con 17 puntos, San Lorenzo necesita seguir sumando para meterse en la zona de playoffs. Sus últimos dos compromisos serán ante Vélez, como visitante, y Platense, en el Nuevo Gasómetro.

Por su parte, Newell’s suma 20 unidades y ocupa el sexto puesto de la Zona A. El conjunto rosarino viene de superar 2-1 a Central Córdoba, con goles de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari, y perdió apenas uno de sus últimos nueve partidos. Además, su entrenador, Frank Darío Kudelka, destacó la importancia de haber conseguido el objetivo de alejarse de la lucha por el descenso y dejó abierta la posibilidad de definir su futuro más adelante.

De cara al cierre de la fase regular, la Lepra buscará sostener su lugar entre los clasificados y tendrá dos compromisos determinantes después de visitar al Ciclón: recibirá a Unión y luego se medirá con Instituto. Así, el encuentro en el Bajo Flores será importante para ambos equipos, que necesitan sumar para llegar a la última jornada con chances concretas de avanzar a los octavos de final.

Hora: 19:15

TV: TNT Sports

Posibles formaciones:

San Lorenzo: Devecchi, Corujo, Arboleda, Amor, Herrera, Tripichio, Gulli, Pagano, Farias, Cuello y Auzmendi.

Newells: Reinatti, Ortega, Cabrera, Carrizo, Escobar, Gómez Matter, Regiardo, Guch, Mazzantti, Cóccaro y Solari.