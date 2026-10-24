VIDEO | Derrumbe en un bar de Paraná durante un cumpleaños: 15 personas resultaron heridas

Una celebración de cumpleaños terminó con un importante operativo de emergencia en Paraná, Entre Ríos, luego de que un entrepiso de madera se desplomara dentro de un bar y provocara la caída de varias personas.

El episodio ocurrió cerca de las 23:30 del viernes, en un establecimiento ubicado en la esquina de Córdoba y Alameda de la Federación, en pleno centro de la capital entrerriana. De acuerdo con las primeras informaciones, los clientes se encontraban reunidos en el sector elevado del local cuando la estructura cedió.

Según trascendió, el derrumbe se produjo en el momento en que los presentes comenzaron a cantar el feliz cumpleaños. Las personas que estaban sobre el entrepiso cayeron desde una altura aproximada de dos metros y medio.

El desplome generó escenas de confusión entre quienes se encontraban en el lugar y motivó un llamado de emergencia para asistir a los afectados.

Fuente: Nexofin