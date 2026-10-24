Le robaron el iPhone en el recital de Iron Maiden y descubrió dónde terminó: el fallo que puede ayudarlo a recuperar el dinero

El recital de Iron Maiden en el estadio de Huracán no solo dejó imágenes del histórico regreso de la banda británica a Buenos Aires. Para varios espectadores, la noche terminó con la pérdida de sus teléfonos a manos de delincuentes que aprovecharon la multitud y el movimiento del público.

Uno de esos casos tuvo un dato particular: el dueño de un iPhone 15 consiguió rastrear el dispositivo después del robo y descubrió que había aparecido en Villa Celina, en el partido de La Matanza. La ubicación coincide además con una zona que ya había quedado bajo investigación por el destino de celulares sustraídos durante otros recitales.

El teléfono pertenecía a un joven comerciante de la zona norte, quien sufrió el robo mientras se encontraba cerca de la valla ubicada frente al escenario. Horas después, el dispositivo volvió a conectarse brevemente y la aplicación Find My iPhone marcó una ubicación en el cruce de Lanín y Aconcagua. Luego volvió a apagarse.

La ubicación llamó la atención porque se encuentra a pocas cuadras del Centro Comercial Copacabana, una feria que había sido allanada meses atrás por la Policía de la Ciudad a raíz de una investigación sobre la comercialización y reparación de teléfonos celulares.

Fuente: Nexofin