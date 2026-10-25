Torneo Clausura: empate sin goles entre San Lorenzo y Newell’s en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo y Newell’s empataron sin goles en el Nuevo Gasómetro por la fecha 14, la recta final del Torneo Clausura. El punto no le sirvió de mucho al Ciclón, ya que sigue afuera de la zona de playoffs.

Al equipo dirigido por Rubén Darío Insúa se le cortó el envión después de conseguir dos triunfos consecutivos (primero venció 1-0 a Deportivo Riestra con un tanto de Teo Rodríguez Pagano y luego derrotó 2-1 a Estudiantes en La Plata, gracias a un gol agónico de Facundo Gulli).

El entrenador aseguró que merecieron el triunfo ante La Lepra: “En líneas generales, el equipo hizo un partido correcto. Nos faltó tener mayor presencia en el área, pero el equipo tuvo orden. Buscamos ganar hasta el final, pero nos faltó lo más complejo: convertir y ganarle los duelos individuales a los defensores rivales. El arquero de Newell’s tuvo un buen partido”.

Con 18 puntos, San Lorenzo necesita seguir sumando para que no se le termine el año. Sus últimos dos compromisos serán ante el Vélez de los mellizos, como visitante, y el Platense de Palermo, en el Nuevo Gasómetro.

El cambio de Alexis Cuello

De lo más comentado fue la salida de Alexis Cuello, quien miró desafiante al Gallego y pateó con furia una botella antes de sentarse en el banco de suplentes.

Consultado por el fastidio del delantero al salir, Insúa le bajó el tono a la situación. “A veces los jugadores se enojan cuando no salen las cosas”, explicó RDI.

Cuando fue consultado por un supuesto malestar de Cuello dijo: “Se dice que se enoja con el entrenador, yo creo que se enoja con sí mismo”. Y remató con una frase llamativa: “O capaz venía enojado en la semana por un problema con la señora”.