Milei cruzó a Lula por sus críticas a la Argentina: “Ladrón y mentiroso”

Javier Milei volvió a involucrarse en la campaña electoral de Brasil y respondió con dureza a las declaraciones de Luiz Inácio Lula da Silva durante el último debate presidencial antes del balotaje.

El mandatario argentino apuntó directamente contra su par brasileño después de que utilizara la situación económica de la Argentina para cuestionar la propuesta de Flávio Bolsonaro, su rival en las elecciones de este domingo.

“Ladrón y mentiroso”, escribió Milei en su cuenta de X, al referirse a Lula. En el mismo mensaje, cuestionó la estrategia electoral del Partido de los Trabajadores y acusó al equipo de campaña del presidente brasileño de utilizar información falsa para atacar a sus adversarios.

“Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso”, sostuvo el Presidente.

Fuente: Nexofin