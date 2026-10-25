‘Kily’ González, contundente sobre Messi y el Balón de Oro de todos los tiempos: “El mejor de todos es el más humilde y hoy lo tengo conmigo”

Cristian González, entrenador de Inter Miami, se metió en el debate por el Balón de Oro de todos los tiempos y no dudó al elegir a su favorito. Aunque Cristiano Ronaldo lidera la votación impulsada por France Football, el técnico argentino respaldó a Lionel Messi y destacó tanto su talento como su manera de vivir el fútbol.

En la previa del encuentro frente a New York Red Bulls, el Kily fue consultado sobre quién debería quedarse con ese reconocimiento simbólico. “A Leo, no hay otro mejor que él”, respondió, antes de remarcar la pasión que el capitán argentino mantiene por el deporte a pesar de su edad.

El entrenador también hizo hincapié en el ejemplo que representa Messi para sus compañeros. Según explicó, observar cómo se entrena, compite y se entrega en cada práctica es una fuente constante de admiración. Además, reconoció el cariño que siente por el rosarino y aseguró que su humildad lo convierte en alguien especial.

🇦🇷 Kily Gonzalez confirms Lionel Messi will be available for Inter Miami’s road game vs Red Bull New York on Saturday. “We should feel proud that he — through his own initiative — wants to be with us and wants to play.” #InterMiamiCF #Messi https://t.co/sRZi47YDBV — Franco Panizo (@FrancoPanizo) October 23, 2026

A sus 39 años, Messi atraviesa una etapa de su carrera enfocada en Inter Miami, luego de cerrar su ciclo con la Selección Argentina. Sin embargo, su compromiso con el equipo estadounidense volvió a quedar en evidencia al viajar rápidamente desde España, donde recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes, para estar presente en el partido.

Por último, Kily destacó la decisión del capitán de sumarse al encuentro pese a la intensidad de los días que vivió en Europa. El DT aseguró que, más allá de lo futbolístico, lo que más lo enorgullece es la predisposición de Messi para acompañar al club y a sus compañeros. “El mejor de todos es el más humilde y hoy lo tengo conmigo”, sentenció.