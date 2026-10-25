Remontada “Albiceleste”: la Roma igualó 3-3 ante Napoli con tres goles argentinos

En un partido de ida y vuelta repleto de emociones, Napoli y Roma empataron 3-3 en el marco de la octava fecha de la Serie A de Italia. El encuentro tuvo lugar en el en el Estadio Diego Armando Maradona y contó con presencia argentina ya que Matías Soulé y Leonardo Balerdi marcaron los goles del conjunto romano. Además, ingresaron desde el banco de suplentes Nahuel Molina y Santiago Castro.

El partido comenzó con el equipo local arriba en el marcador ya que el mediocampista Frank Anguissa puso el 1-0. Luego, del lado de los romanos, Bryan Cristante impactó un disparo contra el travesaño justo antes del cierre de la primera etapa. Ya en el complemento, el escocés McTominay marcó el 2-0 a favor de Napoli. No obstante, con el ingreso de los argentinos Balerdi, Molina y Castro, la Roma empezó a crecer en el campo de juego a los 60 minutos.

Fue el marplatense Soulé quien logró el descuento y minutos más tarde Balerdi igualó el marcador, con asistencia de Castro. No sería hasta los 83 minutos cuando Napoli volvería a ponerse arriba en el encuentro, con otro gol de McTominay. En el cierre del partido apareció nuevamente Balerdi para sellar el 3-3 definitivo y desatar la euforia del público visitante, en el marco del clásico del sol entre napolitanos y romanos.

¡¡¡UNA LOCURA DE PARTIDO!!! ¡¡LEO BALERDI APARECIÓ COMO UN DELANTERO Y MARCÓ DE CABEZA SU DOBLETE PARA EL 3-3 AGÓNICO DE ROMA VS. NAPOLI!! 📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/M6Vvv0xjqn — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2026

De esta forma, la Roma se posiciona tercero en la liga italiana, con 18 unidades. La próxima jornada recibirá al Cagliari en condición de local. Por su parte, Napoli atraviesa un presente más irregular ya que solo cosechó 11 puntos por el momento, y está en la novena posición. La próxima fecha visitará al Monza.