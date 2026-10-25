Milei celebró el apoyo de Israel a la Argentina en el reclamo por las Islas Malvinas

El presidente argentino Javier Milei resaltó este sábado el apoyo del Gobierno de Israel a la Argentina en el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

La reacción del mandatario llega tras las revelaciones periodísticas sobre la nueva orientación del primer ministro Benjamín Netanyahu en cuanto al conflicto diplomático.

Según The Jerusalem Post, el premier ultraconservador habría ordenado al cuerpo diplomático israelí cambiar la posición del país sobre la soberanía de las Malvinas “y sumarse a la Argentina en el pedido de conversaciones directas entre ese país y el Reino Unido”. La noticia contó con la confirmación del medio británico The Telegraph.

Fuente: Nexofin