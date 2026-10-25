Tras su sobreseimiento en el caso $LIBRA, el presidente denunció una operación periodística en su contra

Tras el fallo que lo sobreseyó en la causa $LIBRA, el presidente Javier Milei apuntó contra la prensa y amenazó con tomar acciones legales contra lo que llamó una “operación” estructurada alrededor del fallido lanzamiento de la criptomoneda en febrero de 2025.

Milei fue puntual y dirigió su invectiva al medio La Nación, al cual señaló como usina de una “operación” en su contra, mientras que la advertencia de las acciones judiciales se dirigieron a los periodistas que siguieron de cerca el caso.

El presidente expresó, una entrevista con Radio Mitre: “Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días. concretamente el grupo La Nación, bajo la responsabilidad de Fernando Saguier amparando a (el periodista) Hugo Alconada Mon”, acusó según Clarín.

Fuente: Nexofin