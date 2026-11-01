Fue al cine 1.207 veces en un año y entró al Guinness: la insólita rutina que le permitió batir el récord

Ir al cine suele ser una actividad ocasional, pero para Glenwood Hoskin Jr. se convirtió durante un año en el centro de su vida cotidiana. El estadounidense de 60 años consiguió ingresar al Guinness World Records después de asistir a 1.207 funciones cinematográficas en apenas doce meses, una marca que superó ampliamente el récord anterior.

El registro se completó el 31 de marzo de 2025 en una sala de York Haven, Pensilvania. Sin embargo, la organización mudial difundió los detalles de su historia recién el 30 de octubre de 2026.

Con su marca, el hombre dejó atrás las 777 funciones que había conseguido Zachariah Swope. La diferencia fue de 430 asistencias, un resultado que requirió mucho más que ser un aficionado al cine: tuvo que diseñar una rutina para aprovechar prácticamente cada hora disponible.

Fuente: Nexofin