Javier Milei viaja a España y se reunirá con Santiago Abascal, el líder de Vox

El presidente Javier Milei partirá este martes hacia Madrid para participar de la Cumbre Iberoamericana. Durante su estadía en España, el mandatario no mantendrá encuentros bilaterales con otros jefes de Estado ni con el rey Felipe VI.

La comitiva oficial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

La única actividad privada confirmada en la agenda presidencial será una reunión con Santiago Abascal, líder de la agrupación opositora Vox. El encuentro reforzará el alineamiento del jefe de Estado frente al gobierno de Pedro Sánchez.

El mandatario no participará de las audiencias bilaterales que mantendrá la Casa Real con otros presidentes latinoamericanos. Entre los líderes confirmados en esa nómina figuran el chileno José Antonio Kast y el paraguayo Santiago Peña.

Fuente: Nexofin