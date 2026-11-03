El Gobierno anunció cómo funcionarán los colectivos, trenes y aviones durante la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional anunció un esquema especial de transporte para la visita del papa León XIV a la Argentina.

El operativo, coordinado con la Conferencia Episcopal Argentina, dispondrá servicios de trenes y colectivos con frecuencias de día hábil entre el 8 y el 11 de noviembre.

Las líneas ferroviarias Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza prestarán servicios especiales durante las madrugadas. Por motivos de seguridad, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas desde el 7 hasta el 12 de noviembre.

En el marco del plan de movilidad, las autoridades entregaron 24.000 tarjetas SUBE a la Conferencia Episcopal Argentina. El pase permitirá el uso gratuito del sistema público a los colaboradores desde el 6 hasta el 13 de noviembre para coordinar las actividades.

Fuente: Nexofin