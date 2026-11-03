Champions League: Bayern Múnich fue superior y venció al Atlético en Madrid en el Metropolitano

El Bayern Múnich se impuso en su visita al Atlético de Madrid. En el marco de la cuarta fecha de la fase liga de la Champions League, el conjunto alemán derrotó 2-0 al Colchonero en el Wanda Metropolitano y consiguió una nueva victoria en la competición.

El equipo de Diego Simeone venía de empatar frente al Stuttgart en la jornada anterior. Por su parte, el conjunto dirigido por Vincent Kompany había hecho lo propio ante el Arsenal.

El desarrollo del partido

Desde el comienzo de los primeros 45 minutos, el Bayern Múnich asumió el protagonismo y se adueñó del desarrollo del encuentro. Con grandes actuaciones de Konrad Laimer, Harry Kane y Joshua Kimmich, generó numerosas situaciones de peligro, aunque no logró capitalizarlas.

El Atlético de Madrid se limitó a esperar al equipo visitante y apostar por los contragolpes. Si bien tuvo algunos acercamientos, sus atacantes, entre ellos Julián Álvarez y Giuliano Simeone, no consiguieron llevar demasiado peligro al área rival.

Ya en el complemento, el conjunto bávaro golpeó rápidamente, aunque de manera insólita. Robin Le Normand tardó demasiado en despejar la pelota dentro del área, Lennart Karl aprovechó el error, se la robó y definió por encima de Jan Oblak para abrir el marcador.

😳🇩🇪🇪🇸 INSÓLITA DESATENCIÓN EN LA DEFENSA DEL ATLÉTICO Y GOL DEL BAYERN MUNICH. https://t.co/WAC7gwfsE5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 3, 2026

A partir de ese momento, el Bayern Múnich aprovechó la desesperación del Atlético. Tras desperdiciar algunas ocasiones, Harry Kane habilitó a Laimer, quien controló, esperó y sacó un potente remate al primer palo para establecer el 2-0 definitivo.

🔥🇦🇹 PFFF, SABLAZO DE LAIMER QUE LE TIRÓ ABAJO EL ARCO A OBLAK Y BAYERN GANA 2-0. El “Es tuya papá, es tuya”, de Closs. 🚬 https://t.co/CZnWnYAHob — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 3, 2026

Con esta victoria, el equipo de Kompany quedó, momentáneamente, en el octavo puesto de la fase liga. Por su parte, el conjunto de la capital española se ubicó en la posición 22.

¿A quién enfrentarán en la próxima fecha?

El Atlético de Madrid buscará recuperarse el próximo 25 de noviembre, cuando reciba al Viking en su estadio. Por su parte, el Bayern Múnich visitará al Lille en la misma jornada.