Axel Kicillof y Máximo Kirchner se reunieron para ordenar al peronismo antes del encuentro del PJ bonaerense

El gobernador Axel Kicillof y el diputado Máximo Kirchner mantuvieron una reunión en La Plata previo al encuentro del PJ Bonaerense.

La cita contó con la presencia de Verónica Magario, Mariano Cascallares y Federico Otermín para encaminar la interna provincial.

Desde los sectores convocados evaluaron que en la cumbre “hubo predisposición” y consideraron el gesto como un “buen paso” político. La reunión sirvió para destrabar la reorganización institucional antes de la sesión formal del consejo.

El órgano partidario sesionará para definir el llamado al congreso y ratificar la distribución de cargos. En ese marco, un dirigente del conurbano expresó a Infobae: “No deberían existir problemas. Es cumplir con el reglamento”.

Fuente: Nexofin