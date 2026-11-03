Alexis Mac Allister confesó su deseo de volver a Boca: “Me quedé con ganas”

Sin lugar a dudas, Alexis Mac Allister es, desde hace algunos años, uno de los mejores futbolistas argentinos del mundo. Su gran rendimiento en la Premier League, partido a partido, le permitió disputar dos Mundiales y consagrarse campeón en uno de ellos. Ahora, el volante se refirió a un posible regreso a Boca, club del que es hincha y donde jugó apenas seis meses.

Actualmente, el futbolista surgido en Argentinos Juniors atraviesa un momento complicado en Liverpool. Si bien viene mostrando grandes rendimientos, desde la dirigencia del conjunto Red no tendrían intenciones de ofrecerle una renovación de contrato.

La confesión de Mac Allister

Si bien es conocido el fanatismo del Colorado por el Xeneize, la realidad es que apenas pudo disputar un puñado de partidos con la camiseta azul y oro. Tras su venta desde Argentinos Juniors al Brighton a mediados de 2019, el club inglés lo cedió a Boca hasta fines de ese año, período en el que estuvo bajo las órdenes de Gustavo Alfaro.

Recientemente, en una charla con los periodistas Esteban y Gastón Edul, Alexis Mac Allister habló sobre un hipotético regreso al fútbol argentino. “Me quedó la espina con Boca, que haya sido un tiempo tan corto. Me quedé con ganas de jugar un poco más“, expresó en primera instancia. Luego, agregó: “Se dio así y en el futuro nunca se sabe, pero me gustaría volver“.

🚨 “ME GUSTARÍA VOLVER A BOCA” 🔙🔵🟡 En charla con @losedul, Alexis Mac Allister se refirió a su deseo de vestir nuevamente la camiseta xeneize en el futuro: https://t.co/oUWzuGUfLc — Boca Net (@bocanet12) November 3, 2026

Asimismo, el mediocampista no dejó pasar otro objetivo que tiene pendiente, sin olvidarse de sus raíces. “A Argentinos me gustaría volver como una forma de agradecimiento. Es un club que me dio todo a mí y a mi familia”, confesó el futbolista de Liverpool.

Los números de Mac Allister en Boca

Durante su corta estadía en La Ribera, el volante registró dos goles y cuatro asistencias en 20 partidos disputados.