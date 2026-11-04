En medio de la interna con Javier Milei, Patricia Bullrich reunió a dirigentes y legisladores aliados

La senadora Patricia Bullrich encabezó una reunión con dirigentes y legisladores afines en Palermo para exhibir volumen político frente al Ejecutivo. El encuentro contó con la difusión deliberada de su fotografía a través del diputado Damián Arabia.

La maniobra reunió a representantes de la Cámara de Diputados, entre los que figuraron Sabrina Ajmechet, Silvana Giúdici y el dirigente Diego Valenzuela.

Al respecto, los organizadores admitieron a La Nación: “Es cierto que nunca nos habíamos sacado una foto”.

Fuente: Nexofin