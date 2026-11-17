El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) anunció este martes el comienzo de oficio de peritajes técnicos tras el estallido ocurrido en Remedios de Escalada.
El siniestro provocó una persona muerta y más de 30 heridos, de los cuales al menos cinco permanecen en estado grave.
Horas después del episodio del viernes, el organismo intimó formalmente a MetroGAS para exigir datos precisos sobre seis puntos operativos. Entre los requerimientos figuran los planos de red, los registros de odorización, las constancias del Plan de Prevención de Daños y el historial anual de incidentes.
En paralelo, cuadrillas oficiales efectuaron inspecciones preliminares en el predio afectado aunque advirtieron limitaciones físicas para profundizar las pruebas.
Desde el ente regulador indicaron que los informes recabados permitirán establecer responsabilidades administrativas y precisaron que las conclusiones “quedarán a disposición de la Justicia”.
Por su parte, la distribuidora informó que sus operarios prosiguen restableciendo el suministro tras más de cuatro días de interrupción en varios domicilios. Finalmente, la compañía destacó la labor de sus cuadrillas en 2.400.000 clientes al afirmar: “Confiamos en su trabajo y estamos orgullosos de la tarea que realizan”.
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