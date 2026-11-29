La Roma conducida por Gian Piero Gasperini firmó una categórica goleada por 4-0 frente al Monza en el marco de la decimotercera jornada de la Serie A, resultado que le permitió trepar a la segunda posición de la tabla. Con esta victoria, el conjunto capitalino alcanzó las 33 unidades y quedó a solo dos puntos del líder Lazio, superando además la línea del Inter en la lucha por el título del campeonato italiano.

El desarrollo del juego quedó encaminado durante la primera mitad gracias a una destacada eficacia ofensiva. El delantero Donyell Malen abrió la cuenta para el dueño de casa, antes de que apareciera la gran figura del partido, el argentino Matías Soulé, quien extendió la ventaja con una rápida ráfaga de goles a los 24 y 36 minutos. Sobre el cierre del compromiso, ya en tiempo de descuento, el atacante Santiago Castro redondeó el marcador definitivo.

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El encuentro contó con un marcado protagonismo argentino en ambos planteles. En la escuadra romana, el zaguero Leonardo Balerdi actuó como titular, mientras que Paulo Dybala y el propio Castro ingresaron en el complemento (en tanto que Nahuel Molina permaneció entre los suplentes). Por su parte, en el conjunto visitante, Exequiel Zeballos sumó minutos a partir del minuto 69 en un equipo que quedó relegado al decimocuarto puesto.

El sensacional presente de Soulé refleja su consolidación en el fútbol europeo, acumulando seis goles y seis asistencia en 18 presentaciones durante la actual temporada entre el torneo local y la Champions League. Este nivel no solo sostiene la ilusión del cuadro romano en la pelea de arriba, sino que reafirma su lugar dentro de la consideración de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.