En los últimos días, un video de Alex Caniggia haciendo una fuerte y despectiva crítica a L-Gante y la “cumbia 420″ llegó al músico y le respondió a través de las redes sociales. Tras ello, el mellizo le contestó con mensajes amenazantes que el artista reveló en una nota con Socios del Espectáculo.

Consultado por el cronista, el artista respondió desde su auto y mostró los mensajes: “Yo no me enojo. Cualquiera tiene sus gustos y eso no me molesta, respeto los gustos de los demás”, le respondió ante las duras manifestaciones que hizo Alex Caniggia. “Que a él no le guste lo mío no me genera nada”, se sinceró L-Gante.

Luego de esos primeros comentarios, L-Gante abrió su teléfono y mostró el intercambio de mensajes: “Alex me mandó audios, mensajes, todo, diciendo que quería que lo fuera a visitar, que mi música era una bomba”, sostuvo.

“Después, hubo una discordia anterior y me puso: ‘Cuando te vea te rompo la boca, simio ignorante’”, detalló el máximo exponente de la cumbia 420. “Yo le dije: ‘No te enojés. ¿Cuántas veces hiciste chistes para la gente humilde y yo sin embargo te sigo?. Mirá, hace rato’”, fue lo que replicó, a través de un audio, L-Gante.

“Yo entiendo que quizás él trabaja a través de un personaje, que eso hace la diferencia. Pero yo también tengo mi personaje que es ser yo mismo”, añadió el cantante, tras el confuso intercambio que mantuvo con el hijo de Mariana Nannis.

“Tengo algo que él no tiene, que es que puedo decir que lo mío me lo gané y me puedo recordar cuánto me costó llegar hasta acá”, señaló L-Gante, dejando en claro lo que considera sobre la reacción de Alex y entendiendo que tienen origen diferentes, por el nivel económico de sus familias, durante la crianza.