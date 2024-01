Este lunes, en Londres, se llevó a cabo la gala de los premios The Best que corresponden a la temporada 2023, y, para sorpresa de muchos y enojo de tantos otros, Lionel Messi fue elegido nuevamente como el mejor futbolista de la temporada.

Además, como suele ocurrir en esta ceremonia, se entregaron diferentes tipos de premiaciones; como por ejemplo el mejor gol, el equipo ideal, o la mejor hinchada.

Después de que Argentina haya arrasado en el 2022 ganando absolutamente todos los premios, en este 2023 volvió a dar la nota no solo con Messi -que no dijo presente porque está en medio de la pretemporada con el Inter Miami-; sino también con Daniel Iñiguez, hincha fanático de Colón de Santa Fe.

El Toto, como le dicen en su círculo íntimo, protagonizó un tierno video hace algunos meses en el que se lo vio en la tribuna del Cementerio de los Elefantes alentando al Sabalero mientras alimentaba a su hijo en brazos con una mamadera, y este material tuvo tal repercusión que llegó a ser nominado para la gala de hoy.

Daniel Iñiguez 🇦🇷, hincha de Colón, se quedó con el premio The Best a mejor hincha ¿El motivo? Esta hermosa imagen con su hijo que se viralizó.

Y no solo fue nominado: efectivamente, fue elegido como el mejor hincha del mundo en el 2023 y obtuvo su premio The Best, donde incluso protagonizó un divertido y gracioso momento.

Es que, como no podía ser de otra manera, subió al escenario para recibir la premiación junto a su hijo en brazos, pero este se puso a llorar pidiendo por su madre y no dejaba que Toto haga el protocolar discurso agradeciendo por el premio.

Como el niño no hacía silencio, la madre tuvo que subirse también para sostenerlo y lograr que se calme, y así dejar a Iñiguez dar sus palabras en medio de la emoción. ¡Argentina lo hizo de nuevo!

«De Santa Fe»:

