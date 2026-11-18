Emiliano Martínez habló después de la goleada de la Selección argentina por 7-0 ante Costa Rica para referirse a una situación que preocupa al plantel: la escasa presencia de público en los últimos amistosos. El arquero pidió que bajen los precios de los tickets y reconoció que el equipo tiene el desafío de recuperar el entusiasmo de la gente en esta nueva etapa sin Lionel Messi.

El pedido del Dibu por el precio de las entradas

Emiliano fue claro al referirse a la poca convocatoria que tuvieron los encuentros ante Uruguay y Costa Rica. “Nos gustaría jugar con estadios un poco más llenos, capaz hay que hacer cosas solidarias, llenarlos de chicos. Hay que volver a enamorar a esta Selección“.

Además, reconoció que la ausencia de la Pulga también influye en el acompañamiento del público: “Sabemos que no está Leo, que la gente obviamente quería verlo más a él, pero al final es la Selección Argentina y necesitamos ese cariño, necesitamos volver a jugar con estadio lleno”.

EL DIBU MARTÍNEZ SOBRE LOS PRECIOS DE LAS ENTRADAS Y CANCHAS LLENAS 🏟️🎫🇦🇷 https://t.co/uIyzX2FExg — Luciano Aimar (@lucianoaimar_) November 18, 2026

El arquero también apuntó directamente a uno de los factores que podrían explicar la situación y pidió una modificación en los valores de los tickets. “Tenemos la responsabilidad nosotros, el cuerpo técnico y los dirigentes, de hacer eso posible. Darle amor a la gente, bajar un poco el precio de las entradas y llenar todos los estadios”.

Por último, Martínez dejó una reflexión sobre el presente del seleccionado. “Jugamos por nuestro país. Queremos volver a enamorar a la gente. Sabíamos que teníamos que dar un esfuercito más, y queríamos ganar en esta etapa ya sin Leo“, concretó.

El Dibu alcanzó un registro histórico ante Costa Rica: llegó a las 47 vallas invictas con Argentina e igualó la marca de Sergio Romero.