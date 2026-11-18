La Justicia embargó cuentas bancarias del empresario de la construcción, Carlos Wagner, relacionado con la causa cuadernos de la corrupción, que tiene como principal imputada a Cristina Kirchner.

Según informaron, cuentas en Suiza con USD20 millones; un complejo turístico en Italia y un campo en Punta del Este; son algunas de los bienes que la Justicia argentina detectó a nombre del dueño de la constructora Esuco SA.

En las últimas horas, una filtración global con millones de documentos bancarios aportó indicios de que la fortuna del empresario, que afronta un juicio oral por su rol en el caso Cuadernos, podría ser mucho mayor, según un informe del diario La Nación.

Fuente: Nexofin