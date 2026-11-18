El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una jornada inestable este miércoles 18 de noviembre, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 27 grados, mientras que la mínima se ubicó en torno a los 23.

La probabilidad de precipitaciones para ese período oscila entre el 10% y el 40%. Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar hacia la noche, cuando se espera una mejora de las condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires, sin lluvias previstas y con una temperatura cercana a los 23 grados.

En cuanto al viento, se mantendrá entre los 7 y los 22 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 27 km/h durante la tarde.

Fuente: Nexofin