Luis Suárez volverá a jugar con Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba en Inter Miami. Los cuatro compartieron vestuario en el Barcelona y ahora sus caminos se cruzaron en el equipo de la MLS. Sin embargo, el uruguayo habló sobre el sueño frustrado de Leo en el equipo catalán en lo que fue su primera conferencia de prensa en el conjunto de las Garzas.

El uruguayo habló sobre ese reencuentro en su primera rueda de prensa: “No me imaginaba que fuéramos a estar otra vez juntos porque pensé que Leo terminaría su carrera en el Barça. En 2019 nos imaginábamos ganándolo todo en el Barcelona y soñábamos con retirarnos allí. Primero me fui yo y después fueron saliendo todos detrás de mi”.

Una de las imágenes más destacadas del primer entrenamiento la publicaron las cuentas oficiales del Inter Miami con los cuatro sonriendo y sentados en un banco bajo el texto: “No hay nada más lindo que jugar con amigos”.

Suárez lo destacó ante los medios: “Es lindo, recordar grandes momentos que vivimos juntos en el club que todos soñábamos, el Barcelona. Otro de los motivos es reencontrarme con ellos. Esa imagen trae un lindo recuerdo y toca demostrarlo dentro de la cancha. Somos muy ambiciosos y profesionales, estamos comprometidos”.

“Una imagen que trae lindos recuerdos y que puede ilusionar a la gente.”

Suárez speaks on being reunited with his teammates and how they can inspire the young talent at our club. pic.twitter.com/EMuUBEOj7V

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 13, 2024