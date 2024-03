Luego del fuerte descargo de Dalma Maradona un día antes de que se inicie el juicio por la muerte de su papá, Diego Maradona, la hija del Diez arremetió muy fuerte contra Luis Ventura. A través de sus stories de Instagram, remarcó que el periodista viviría “mintiendo” en lo que respecta a su vida y a la de su familia.

“Agotás, chabón. Nadie está obsesionado con vos, ni mucho menos, ¿pero cómo no me voy a defender si vivís mintiendo? Es muy alevoso, tus propios compañeros te marcan tu ensañamiento. Tus mentiras, desde que tengo casa con ascensor hasta que el juicio de mi mamá en Miami se terminó por no sé qué pavada… EL JUICIO LO GANÓ MI MAMÁ y si eso a vos te duele de alguna forma andá a charlarlo a terapia, rey”, le dijo, re picante, etiquetándolo.

“Tan cocorito para mentir programas enteros sobre mi familia y tan cobarde para esconderse y no recibir las cartas documento. ¿Hay algún motivo en particular por el cual hablás tantas mentiras de nosotros? SE NOTA DEMASIADO”, sentenció, junto al emoji que llora de la risa.

Además, habló de la relación de Luis con Diego. “Mi papá podía decir cualquier cosa que le hacía creer ese entorno nefasto que lo terminó matando. Repito, si tiene un poco de dignidad, que deje de exponerlo. Te pudo haber mandado mil videos diciendo lo que vos querías pero cuando la veía a mi mamá la cosa era muy distinta, usted no puede opinar de eso porque no estaba presente y yo sí. Por eso, publicamos las fotos de un cumple de Benja, porque si no parecíamos todo locos. Puede ser un poco locos, pero no mentirosos”, aclaró Dalma.

DALMA MARADONA AFIRMÓ QUE LUIS VENTURA SE ESCONDE COMO UNA “RATA”

Dalma acusó a Luis de no dar la cara: “Deje de mentir sobre mi familia y si no dígnese a recibir las cartas documento que se merece por injuriarnos de la manera que lo hace. Y si tiene razón nos ganará en la Justicia, pero deje de esconderse como una rata”.

“Ahí tenés para hacer tu programa. Más que respeto por nosotras se lo pido por mi papá que ya no está y lo único que hace con esos documentos fantasmas y los videos que dice tener es EXPONERLO A ÉL”, sumó.

DALMA MARADONA CERRÓ CON UNA IRONÍA PARA LUIS VENTURA

La actriz cerró diferenciándose del periodista.

“Imagino que tendrá cosas de las que ocuparse en su vida y yo ahí no me meto porque gracias a Dios no necesito hablar de la vida privada de nadie y menos inventar cosas. A mí no me joda más, usted no me conoce, que yo recuerde nunca nos vimos personalmente, entonces me resulta raro cómo afirma tantas mentiras sobre mi persona. Es muy llamativo el ensañamiento…”.

“A mí no me hace ninguna gracia tener que contestarle y aclarar todo el tiempo las mentiras que dice. Suelte. Ya es un señor grande. Nadie quiere hablar de usted, a nadie le interesa, pero tampoco puedo dejar pasar todas sus mentiras. Te propongo hacer un programa vos y yo cada uno hablando de su vida, de lo que hizo bien y de lo que hizo mal cada uno, yo no tengo problema. Si querés, estoy. Cada uno haciéndose cargo de sus decisiones de vida sin involucrar a nadie que no seamos vos y yo”, finalizó, contundente.