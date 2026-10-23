La figura de Boca que se pierde el clásico ante Independiente por el Torneo Clausura

Boca ya piensa en Independiente luego de lo que fue la histórica clasificación en el Maracaná ante Vasco Da Gama, que le valió el boleto para jugar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

El Vasco Arruabarrena lo tiene decidido; piensa poner lo mejor que tenga a disposición para el clásico del domingo en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

De antemano ya sabe que no podrá contar con una de las figuras más regulares que tiene el equipo, quien ha portado la cinta de capitán sin Leandro Paredes y Miguel Merentiel en cancha: Lautaro Blanco, quien ni siquiera va a estar en la lista de convocados por una dolencia.

Habrá que esperar que pasa con Leandro Paredes, aunque con seguridad vuelva a ir al banco de suplentes. Rodrigo Battaglia o Williams Alarcón ocuparán el mediocampo.

Con la tabla anual en juego, Boca va por todos los frentes a tres partidos de que finalice el Clausura. El Superclásico ante River en la Bombonera y Defensa Justicia, también de local, lo que le resta en el calendario. En el medio la semifinal de la Copa Argentina y la final de la Sudamericana en noviembre.