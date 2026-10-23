El dardo de Verón a “Chiqui” Tapia tras la clasificación de Estudiantes a la final de la Libertadores

Estudiantes de La Plata, el último equipo argentino en dar el “Maracanazo” en Brasil, tras la obtención de la Recopa Sudamericana 2026 por parte de Lanús en el mismo escenario.

El equipo del Cacique Medina borró al último campeón de la Copa Libertadores, aguantó el segundo tiempo con un jugador menos y Fernando Muslera se convirtió en el héroe de la noche conteniendo los penales de Paquetá, Jorginho y Bruno Henrique.

Estadiantes acompaña a Boca y ambos equipos represantarán a la argentina en la final de la Copa Libertaodres y Sudamericana. Al finalizar una emotiva noche Río de Janeiro, habló Juan Sebastián Verón y se acordó del fútbol argentino y Claudio “Chiqui” Tapia:

“Creo que para el fútbol argentino es importante, pero si mejorara podríamos mover mucho más de esto, necesita una mejora en todos los aspectos para poder competir” le declaró Verón a Federico Bueno en un móvil de ESPN.

“SI MEJORARA EL FUTBOL ARGENTINO, PODRÍAMOS VER MUCHO MÁS DE ESTO. Necesita una mejora en todos los aspectos, para poder competir”. Juan Sebastián Verón. ⚠️🇦🇷 https://t.co/5XcXd6dFqm — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 23, 2026

Lo conseguido por Boca y Estudiantes, como punto de inflexión

En la misma línea, el hecho de que dos equipos argentinos estén en finales internacionales, no debe justificar las decisiones que se toman en base del fútbol argentino. Así lo justificó el mandamás del club platense.

“Yo lo vengo diciendo hace rato, y ojalá que estas cosas no se utilicen con vieron qué, sino que obviamente se puede con una buena planificación, con un buen equipo, pero también necesitas recursos y una buena organización en los campeonatos, y eso es lo que nos falta a nosotros“, completó Verón.