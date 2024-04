A lo largo de 10 temporadas, Yanina Latorre se mantuvo firme como panelista de Ángel de Brito en LAM y este domingo regresó a Almorzando con Mirtha Legrand (que reemplaza a Juana Viale por algunas emisiones) después de varios años de ausencia.

Cabe recordar que Yanina no iba a la mesaza de Mirtha tras un encontronazo con Beto Casella que la dejó al borde de las lágrimas, por lo que la conductora quiso saber cómo se tomó la panelista su invitación. “Obvio que dije ‘Si es con Mirta voy’”, le respondió Latorre.

El Polaco y Yanina Latorre (Foto: Captura ElTrece)

Mirtha entonces halagó a su invitada por su peinado y le preguntó si usaba extensiones y ella respondió: “Es todo mío, no tengo nada postizo, salvo las te…”. “Qué paciencia que tiene De Brito”, la chincaneó entonces la conductora y la panelista justificó al conductor.

MIRTHA LEGRAND CHICANEÓ A YANINA LATORRE EN SU MESAZA

“¿Por qué?”, quiso saber la panelista, alarmada, y la conductora justificó: “Porque sí, porque lo hace con mucha elegancia”. “Pero le gusta. Ya hace diez años que estoy con él. Parece que se divierte. Soy la única que sostuvo. Las demás todas pasaron una mejor vida”, explicó la invitada.

Asimismo, la panelista tuvo declaraciones polémicas como “Yo me prostituyo por la noticia”, que escandalizó a Mirtha. “Te quiero decir que lo doy todo, me inmolo”, dijo Yanina, y agregó: “Hay gente que me trata de decir cosas que son mentira y me quiere operar para que yo diga algo en contra de ella y yo no caigo. Yo todo lo chequeo”, se sinceró.

Yanina Latorre y Ángel de Brito (Foto: Instagram)

“Gracias por haber venido. Estuviste amorosa. No dijiste nada desagradable, ¿viste?”, le dijo Mirtha, a modo de felicitación, como disipando los nervios que tenía la panelista al comenzar el programa. “¿Viste, amor? Yo sé”, cerró ella.

