Pasar varias horas frente a una computadora, un celular o una tablet forma parte de la rutina de muchas personas, ya sea por trabajo, estudio o entretenimiento. Sin embargo, mantener la vista enfocada en una pantalla durante períodos prolongados y sin hacer pausas puede provocar distintas molestias, desde sequedad ocular hasta visión borrosa y dolor de cabeza. Aunque estos síntomas suelen ser temporales, pueden afectar la comodidad y el rendimiento durante el día.

Se conoce como fatiga visual digital al conjunto de síntomas que pueden aparecer después de usar dispositivos electrónicos durante mucho tiempo. No se trata de una enfermedad en sí misma, sino de una serie de molestias vinculadas con el esfuerzo visual sostenido y las condiciones en las que se utilizan las pantallas.

Uno de los factores que intervienen es que, al mirar un dispositivo, tendemos a parpadear con menor frecuencia. Esto favorece la evaporación de la película lagrimal que mantiene lubricada la superficie del ojo y puede generar sequedad, ardor, picazón o sensación de tener arena en los ojos. También es posible experimentar cansancio, dificultad para enfocar o visión borrosa, especialmente después de varias horas de actividad.

Fuente: Nexofin