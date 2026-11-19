En las últimas horas se conoció que el Grupo Arcor cerrará de forma definitiva su planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata. La plata cuenta con una plantilla de 75 empleados, que según la firma, serán reubicados.

Según indicaron desde el grupo empresarial, la falta de materia prima local y el cambio del modelo global de abastecimiento, derivaron en la caída de la fábrica como patrón de negocio.

De hecho, explicaron que importaran caballa y otras materias primas desde Ecuador, dándole un cierre a la producción nacional de pescados envasados.

Fuente: Nexofin