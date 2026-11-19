De seguro habrá más casos escondidos en el silencio que habita entre la multitud de los 8.330 mil millones personas que tiene el mundo, quitándole la posibilidad del récord guinness; aunque un caso similar en famosos no tiene precedentes.

En Brasil nadie sale del asombro en esta historia que tiene al arquero del Corinthians, Hugo Souza, como uno de los partícipes necesarios en una escándalo que lo involucran dos mujeres embarazadas.

Souza será padre de dos hijas con distintas mujeres y ambas nacerán con apenas meses de diferencia. Los medios brasileños han ventilado detalles del insólito caso.

Según arrojó el medio local, Globo Extra, la coincidencia generó un fuerte revuelo mediático debido a los tiempos de gestación. Rauny Barcellos, ex pareja de Souza, tendrá a su pequeña dos meses ante que Rai Araújo, la influencer que está comprometido con el arquero.

“Este embarazo no fue planeado, no fue esperado. No hubo fiesta de bienvenida, sorpresas ni felicitaciones. Fue un embarazo silencioso. Comenzó con lágrimas, dolor y mucho miedo. ¡Pero seguí adelante! Y fue lo mejor que hice“, expresó.

A pesar de la dramatica historia narrada, Souza sigue defiendo los tres palos en el Timão: este último miércoles fue titular en la victoria 4-0 ante el Botafogo que le permitió a su equipo salir de la zona de los descensos.