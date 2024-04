En las últimas horas, desde FIFA hicieron oficial que Independiente quedó inhibido por no cumplir con el plazo de 45 días que tenía para abonar una deuda millonaria por Fernando Gaibor, futbolista ecuatoriano que se marchó de la institución en 2019 y que en la actualidad se desempeña en Barcelona SC.

La suma que debía desembolsar para cubrir la deuda con Gaibor ascendía a 2.379.000 dólares más el 5% en intereses anuales, por lo que desde la Federación Internacional de Fútbol Asociación inhibieron a la institución de Avellaneda, por lo que no podrá incorporar refuerzos en el próximo mercado de pases.

La FIFA ⚽️ inhibió a Independiente 🟥 por no abonarle 2.379.000 dólares (más un 5% de interés anual) a Fernando Gaibor 🇪🇨. El TAS le había dado 45 días al club para efectivizar la suma o para llegar a un acuerdo. Por ahora, la institución no podrá fichar en el mercado de pases. pic.twitter.com/mSaSBHbU59

Pero, este no será el único inconveniente para Independiente, ya que, en los próximos días, volverá a suceder lo mismo con el caso de Gastón Silva, por quien debe desembolsar 2.276.000 de dólares, y el de Mazatlán de México por 95.000 dólares por el préstamo del arquero Sebastián Sosa. Además, otra situación para tener en cuenta es que en junio deberá pagar la anteúltima cuota por Cecilio Domínguez, que es de 750.000 dólares al América de México.

Las inhibiciones que deberá saldar #Independiente si quiere estar habilitado para incorporar el próximo mercado:

– u$s 2.5M por Fernando Gaibor.

– u$s 2M por Gaston Silva.

– u$s 750.000 por Cecilio Dominguez.

– u$s 100.000 por Sebastian Sosa.

TOTAL: u$s 5.350.000 + intereses.

— Sebastian Neman (@Sebas_Neman) April 12, 2024