Fin de los rumores: Fernando Alonso renueva su vínculo con la Aston Martin dentro de la Fórmula 1 hasta 2026, pese a los rumores que lo unían a Red Bull Racing como compañero del tricampeón Max Verstappen o en Mercedes AMG como reemplazo del heptacampeón Lewis Hamilton. El anuncio de la renovación de “el nano” fue a través de un video en redes sociales.

En un corto audiovisual de apenas 11 segundos el piloto oriundo de la región de Asturias fue más que contundente: “Me quedaré”.

“Asegurar el futuro a largo plazo de Fernando con Aston Martin es una noticia fantástica. Hemos construido una sólida relación de trabajo durante los últimos 18 meses y compartimos la misma determinación para que este proyecto tenga éxito”, aseguró el jefe de equipo de la escudería británica, Mike Krack auspiciado por la empresa petrolera Aramco y financiado por Lawrence Stroll, padre de Lance Stroll, quien seguiría ocupando la segunda butaca.

Luego, Krack elogió al bicampeón: “Fernando ha demostrado que cree en nosotros y nosotros creemos en él. Tiene hambre de éxito, conduce mejor que nunca, está más en forma y se encuentra completamente dedicado a hacer de Aston Martin un equipo competitivo”.

