La clasificación del TC2000 nos tuvo pegados frente al televisor. Fue una jornada para el infarto, con un cielo amenazante en todo momento, rafagas de viento que afectaban la estabilidad de los autos y sumado al espectáculo en pista donde hubo muchos cambios posiciones, el campeón reinante, Leonel Pernía, clavó el “1” y se quedó con su trigésima Pole Position en la categoría en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. El piloto oriundo de Tandil fue escoltado por otros grandes apellidos de la que tiene la categoría, 2° Bessone (Renault Fluence – Axion Energy Sport) y 3° Fineschi (Chevrolet Cruze – Pro Racing).

👊🏼 LEO GOLPEA EN BUENOS AIRES 🔥 Pole número 3️⃣0️⃣ de @leonelpernia en la categoría y primera del año para el campeón ☝🏼#TC2000 🏁 #CopaRookieLatam 🏆 pic.twitter.com/jEZAFZDFm0 — TC2000 (@SuperTC2000) April 13, 2024

Pernía registró un tiempo de 1:29.166 que fue la referencia de la tanda, Figgo Bessone fue el escolta a 0.045s y tercera posición para Damian Fineschi a 0.154s. Completaron el top five de la jornada Kevin Filippo (Toyota Corolla – Corsi Motorsport) a 0.213s y Matias Rossi (Toyota Corolla – Toyota Gazoo Racing) a 0.292s

El mendocino Bernardo Llaver (Honda Civic – YPF Honda RV Racing) tuvo una clasificación complicada al despistarse y quedarse clavado en la leca, sin posibilidades de mejorar su registro finalizó 14° y está obligado a remontar para minimizar el daño de puntos que puede ocasionar Pernia partiendo desde la Pole.

“Hermosa clasificación. Feliz por todo el equipo y por mi hijo que está corriendo, es un sueño. Agradezco a mi equipo que me sigue entregando un misil. El 8 no es el circuito que más me atrae para manejar, últimamente el historial está a mi favor y tiene que ver con el auto que me entregan, siempre fuimos rápidos en seco y con lluvia intensa, pero con lluvia intermitente como hoy, no me tenía tanta fe y sacamos la Pole Position adelante.” expresó el tandilense post qualy.

#TC2000 | 🎙️La palabra de @leonelpernia luego de quedarse con la Pole en Buenos Aires. pic.twitter.com/XzcB6gAkjs — MundoSport 🔊 (@mundosportextra) April 13, 2024

¿COMO SIGUE LA ACITIVIDAD DEL TC2000 EN EL GALVEZ?