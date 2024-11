El fútbol argentino, a la par de su parte competitiva, tiene sus historias extradeportivas, que se van tejiendo desde distintos sectores y actores, fecha a fecha, a la misma velocidad que se juega y con la misma vorágine.

Ayer en el partido entre River Plate y Barracas Central, mientras Claudio Echeverri chocaba con la Roca Sanchéz en el campo de juego, Rodolfo D’Onofrio el ex presidente del Millonario y Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Chiqui Tapia, combatían en las redes sociales.

¿A que se debía el cruce inesperado? Al arbitraje del partido en el Estadio Más Monumental, a cargo de Fernando Echenique. El ex mandatario se quebaja en X del tiempo que hacía el Guapo en cada una de sus jugadas, en sintonía con Marcelo Gallardo, que habló de lo mismo en conferencia de prensa.

“Estoy viendo a River, es una vergüenza el arbitraje. No se juega. Estamos matando al fútbol de Argentina”, subrayó el ex presidente del Millonario en su cuenta personal de X (ex twitter).

La respuesta de Toviggino

Pablo Toviggino, tesoreo de la Asociación del Fútbol Argentino, mano derecha de Chiqui Tapia en la entidad y persona muy ligada al fútbol federal argentino, como suele acostumbrar en situaciones como ésta, donde se trata de dejar expuesta a la AFA, le salió al cruce a D’Onofriío:

”¿Qué pasó? ¿Te dieron ganas de postear? ¡Septiembre la última vez! Bueno, amigo, vos también fuiste dirigente deportivo. Te bancamos en esta, ya que estás atrás de alguna designación del Gobierno Nacional. ¡Ojalá sirva para que lo hagan! Preferible vos al Motonauta traidor”, devolvió Toviggino, haciendo alusión a Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.