A pesar de que la Selección de Brasil derrotó a Colombia por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas, no todas fueron buenas noticias para Dorival Júnior. Es que, en la previa del clásico frente a la Selección Argentina, que se disputará el martes 25 de marzo en el Estadio Monumental en Buenos Aires, el DT perdió a cuatro futbolistas sumamente importantes.

La Verdeamarela no podrá utilizar a Gabriel Magalhães y Bruno Guimarães, quienes fueron suspendidos por acumulación de amonestaciones, como así tampoco a Gerson y Alisson Becker, que están lesionados. Tras esto, el entrenador decidió reemplazarlos con otros jugadores.

Se trata de el arquero del Palmeiras Weverton, el defensor del Paris Saint Germain Beraldo, además de los mediocampistas João Gomes del Wolverhampton y Éderson, que actualmente milita en el Atalanta.

O zagueiro Beraldo, do PSG, os meio-campistas João Gomes, do Wolverhampton, e Éderson, da Atalanta, e o goleiro Weverton, do Palmeiras, foram convocados pelo técnico Dorival Jr. nesta sexta-feira (20) para o jogo da Seleção Brasileira contra a Argentina, válido pela 14ª rodada… pic.twitter.com/5BvmudQawJ

