Belén Zerda, la argentina que estuvo desaparecida dos semanas en Cancún y reapareció el viernes, regresó al país y fue recibida entre lágrimas por su hermano y su mamá. “Nunca más voy a ir” dijo a su llegada, cerca de las 10 y media de la mañana del sábado.

“Primero la abrazó mi vieja fuerte, lloraba. Después me abrazó a mí, la abracé fuerte, nos pusimos a llorar. Y me dijo eso: nunca más. Fue como una mezcla de todo. Hasta que no la vimos aparecer con las valijas estábamos inquietos. Pensá que estábamos todos ahí esperando, contentos, pero podía haber sido al revés también“, contó el hermano de Belén, Guillermo, a Clarín.

Lo sucedido con Belén Zerda confirma las versiones que manejaba su familia, vinculadas al robo de un celular y una serie de amenazas que derivaron en el escape y extravío de la turista en la selva del estado mexicano de Quintana Roo. Antes de haber sido hallada en el municipio de Benito Juárez, la Fiscalía barajaba que la empresaria podría haber sufrido un brote esquizofrénico.

Fuente: Nexofin