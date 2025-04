La Fórmula 1 llevó a cabo su clasificación para el Gran Premio de Arabia Saudita. En lo que fue una sesión sumamente atrapante, el campeón de la categoría, Max Verstappen, se quedó con el mejor registro y largará desde la Pole aprovechando los errores de su máximo rival por la corona, Lando Norris, que le costó marcar un crono en la parte final de la prueba.

En el circuito urbano de Jeddah, el neerlandés se tomó una revancha personal de lo que fue la vuelta viral del campeonato 2021, donde se había estrellado en la última curva, y firmó su cuadragésima segunda pole en la F1, pulverizando el cronómetro con un 1.27:294, tan sólo 10 milésimas menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien saldrá junto a él desde la primera fila.

MAX VERSTAPPEN IS ON POLE!! 💨💨 What an incredible lap from the Red Bull driver! 👏#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/NbaPkd2vCb — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

A pesar del dominio mostrado en los entrenamientos libres y en los primeros compases de la clasificación, McLaren se volvió a quedar a las puertas de una nueva Pole. Por otro lado, Alpine tuvo una actuación dispar con sus pilotos: mientras Pierre Gasly cerró una novena posición de partida, Jack Doohan solo pudo ser 17°, quien fue eliminado en Q1 junto a Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hulkemberg (Kick Sauber), Esteban Ocon (Haas) y Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).

Ya en la segunda etapa de la clasificación, la Q2, los pilotos que no pasaron el corte fueron Alex Albon (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Oliver Bearman (Haas)

Max Verstappen stormed to pole at the Jeddah Corniche Circuit 😮‍💨 Ride onboard to experience his @pirellisport pole position lap for yourself! 💨#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/hr5mau2RPH — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

El actual líder del certamen, Lando Norris, fallo en la última parte de la qualy al querer marcar su primer registro en la Q3: el británico chocó contra el muro en la curva N°4 del circuito callejero árabe y dañó la parte delantera izquierda de su monoplaza y provocando una interrupción, con bandera roja, durante unos minutos.

Con un solo caballo para batallar, los Papaya intentaron quedarse con el mejor tiempo a través de Oscar Piastri, pero Super Max lo superó por una milésima de segundo.

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight 😮🔽#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

LA GRILLA DE PARTIDA PARA EL #SaudiArabianGP