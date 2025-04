Arabia Saudita se prepara para recibir nuevamente a la máxima categoría del deporte motor como lo es la Fórmula 1. Será la quinta fecha del calendario 2025 que tiene un campeonato que está al rojo vivo en lo que es la lucha por el título entre ambos McLaren (Oscar Piastri y Lando Norris) y Max Verstappen en su Red Bull.

Luego de la emocionante carrera en Bahréin con el triunfo aplastante de Piastri por sobre la competencia, los autos de color papaya buscaran ampliar la diferencia en el campeonato de equipos y poner algo de tierra de por medio en el de pilotos.

La carrera será desde las 14.00 horas (Argentina) y se podrá ver en vivo por televisión en el canal Fox Sports, mientras que vía streaming irá por Disney+.

Soon we’ll be racing in Saudi Arabia! 🇸🇦

The global race start times are presented by @TAGHeuer 🌍#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/gXwKTfPMct

— Formula 1 (@F1) April 19, 2025