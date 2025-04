Sigue la fecha 15 del Torneo Apertura y este lunes hay seis partidos programados: Defensa y Justicia vs. Racing Club, Estudiantes vs. Tigre, Barracas Central vs. Unión, Godoy Cruz vs. Atlético Tucumán, Vélez vs. Gimnasia y Newell’s vs. Huracán.

Desde las 19.30 en el Estadio Norberto Tomaghello, Defensa y Justicia recibe a Racing Club por la anteúltima del torneo doméstico, con el arbitraje de Pablo Dóvalo y con la televisación de TNT Sports.

En Florencio Varela, el Halcón quiere dar el golpe sobre la mesa ante La Academia, en un partido que tiene mucho en juego y que ambos llegan con el trajín de la copa (Racing viajó a Chile y Defensa a Ecuador).

El equipo de Gustavo Costas ganó los último tres partidos en el campeonato local y se acomodó en la quinta posición de la tabla con 22 puntos. Aunque todavía no tiene el boleto sellado para los playoffs y si no gana deberá esperar hasta la fecha 16 para la clasificación.

Los de Avellaneda no contarán con su goleador “Maravilla” Martínez por haber llegado a la quinta amarilla y su lugar lo ocuparía “Rocky” Balboa, quien cumplió cuando le tocó reemplazarlo.

Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto, Ezequiel Cannavo; Maximiliano González, Kevin Gutiérrez, Damián Pérez; Aaron Molinas; Abiel Osorio y Francisco González.

Racing Club: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo o Agustín García Basso; Gastón Martirena o Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Ignacio Nardoni, Gabriel Rojas; Luciano Vietto, Santiago Solari o Adrián Balboa y Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.