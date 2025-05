América de Cali logró una sufrida clasificación al repechaje de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 frente a Racing de Uruguay. Si bien el resultado significó una continuidad en el plano internacional para el equipo colombiano, las palabras de Juan Fernando Quintero luego del partido desviaron el foco hacia su futuro, encendiendo las alarmas en Colombia y, especialmente, en Argentina, donde River Plate observa atento cada uno de sus movimientos.

“Ya veré qué decisión tomar. Lo más importante es que clasificamos. Tenemos que enfocarnos en el torneo local. Cuando termine el semestre, personalmente, miraré qué voy a ver“, expresó luego de ser consultado sobre lo que viene para América. En la misma medida, soltó: “Ya lo determinaremos. Pero bueno, todo el mundo sabe que en cada mercado de pases estoy ligado a River”.

Juanfer pone en duda su continuidad en América El volante señaló que piensa terminar el semestre y después tomará una decisión con su futuro.

El vínculo de Quintero con Los Diablos finaliza a finales de Junio, aunque por reglamento FIFA, los clubes que disputen el Mundial de Clubes pueden incorporar jugadores para la competencia de manera exclusiva.

Aunque, tras su paso por Racing, el colombiano hizo un “pacto de caballeros” con los dirigentes de la Academia para no regresar ni a River ni al fútbol argentino, aunque nunca puso plazos: “Yo se lo expresé a Diego porque él sentía que si me iba a River no le caía muy bien. Yo le dije que no iba a ir a River, por lo menos en ese momento, porque tenía la realidad de mi decisión. Se habló de un pacto de no venir en un determinado tiempo”, contó en aquella oportunidad.