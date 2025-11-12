Luis Caputo aclaró que utilizó el swap con Estados Unidos para fortalecer las reservas, no para pagar deuda

En el marco de su intervención en la conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que el swap con los Estados Unidos (EE.UU) no se utilizó para pagar toma de deuda anterior.

“Para nosotros es una prioridad recomponer reservas, pero ahora no por el hecho que tengamos que usarlas para pagar deuda -como en los últimos 20 meses- sino para fortalecer cada vez más el balance del Banco Central (BCRA)”, destacó el funcionario de Javier Milei.

En esa línea, admitió: “En definitiva, no es otra cosa que seguir reduciendo la presión inflacionaria y converger este esquema fiscal, monetario y cambiario que venimos implementando”.

Fuente: Nexofin