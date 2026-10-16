Santiago Caputo pidió recuperar las Malvinas para evitar la influencia de un Estado islámico en el Atlántico Sur

Santiago Caputo afirmó que la recuperación de las Islas Malvinas permitiría impedir la “injerencia de un Estado islámico” en el Atlántico Sur.

El asesor de Javier Milei publicó esa reflexión en X en respuesta a un mensaje de Javier Negre sobre la supuesta “islamización” del Reino Unido.

“Ver al Reino Unido siendo colonizado por el Islam no sólo es un riesgo inminente para la causa de Occidente todo sino que es una tragedia en términos históricos para quienes defendemos las ideas de la libertad. Esta es otra de las razones por las que la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las Islas Malvinas“, señaló Caputo.

En el mismo posteo, Caputo resaltó el papel histórico británico en la construcción del pensamiento occidental.

Fuente: Nexofin