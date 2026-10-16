El Gobierno repudió la violencia durante la marcha universitaria: “Quieren imponer el caos”

Durante la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, el Gobierno repudió los disturbios registrados entre manifestantes y efectivos.

Frente a los enfrentamientos, la ministra Alejandra Monteoliva afirmó: “Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”.

La funcionaria advirtió que no permitirán agresiones contra los agentes ni destrozos en la vía pública durante la protesta. En esa línea, Monteoliva remarcó: “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”.

Los enfrentamientos comenzaron pasadas las tres de la tarde cuando un grupo rompió baldosas para arrojar proyectiles. Ante la escalada de violencia, los efectivos emplearon gases lacrimógenos y el camión hidrante para dispersar.

Fuente: Nexofin