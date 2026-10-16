Shampoo violeta o azul: cuáles son las diferencias y cuándo conviene usar cada uno

Algunos cabellos rubios comienzan a mostrar reflejos amarillentos con el paso del tiempo, mientras que en los castaños aclarados pueden aparecer tonos anaranjados que modifican el resultado del color. Para corregir estos matices, existen productos específicos que ayudan a neutralizarlos sin necesidad de volver a teñir.

Entre las opciones más conocidas están el shampoo violeta y el azul. Aunque ambos se utilizan para matizar el pelo, no cumplen exactamente la misma función: la elección depende del reflejo que se quiera corregir y de la base sobre la que se aplica el producto.

Para qué sirve el shampoo violeta

Fuente: Nexofin