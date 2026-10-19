Torneo Clausura: con goles de Correa y Almada, River goleó a Belgrano en Córdoba

Con goles de Ángel Correa y Thiago Almada, River goleó a Belgrano en Córdoba en el cierre de la jornada del domingo. El triunfo catapultó nuevamente al Millonario a la zona de los clasificados a los playoffs.

Antes de los tantos de los campeones del mundo el encargado de abrir la cuenta oficialmente fue Tomás Galván. El volante había marcado minutos antes en el Kempes, pero su grito fue anulado por un offside de Gonzalo Montiel.

River llegaba en medio de las dudas sobre los resultados y hasta la continuidad de Leonardo Ponzio como entrenador. La información es que el interino sería reemplazado por Ramón Díaz, quien afrontaría su cuarto ciclo en la institución.

¡ENZO PÉREZ EN MODO HINCHA! El ex jugador del Millonario se saca foto con la gente de River en la popular del Kempes. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/0wF9edeCTv — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

En las tribunas uno de los hinchas de River se destacó por sobre el resto: Enzo Pérez, ex futbolista del club y actualmente en Deportivo Maipú.

El conjunto cordobés, vigente campeón del Apertura contra el propio River, venía de ganarle a Racing en el Cilindro de Avellaneda en la última fecha del Clausura. El Pirata sigue dentro del podio de la Zona B cerca de Rosario Central y Argentinos Juniors.

Objetivo Libertadores

River cosecha 49 puntos y sube al séptimo lugar en la ya famosa tabla anual que otorga boletos a las copas. Aunque con la victoria del Bicho ante Banfield sus posibilidades de acceder a la Libertadores disminuyeron significativamente.

Al parecer la única y última alternativa que tienen los comandados por Ponzio para jugar la Libertadores del 2027 es consagrarse campeones del Clausura.