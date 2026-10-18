Malvinas: el Reino Unido quiere bloquear el ingreso de Argentina a la OCDE

El Gobierno laborista que dirige el Ejecutivo del Reino Unido, al igual que su Parlamento, evalúan bloquear el ingreso de Argentina a la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE), un selecto club de países hegemonizado por Estados Unidos y Europa, y en el que se encuentran algunos Estados latinoamericanos como México, Brasil y Chile.

La acción representa una represalia diplomática de parte del Reino Unido en respuesta a las sanciones que Argentina impulsa sobre empresas petroleras que operan en el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, y dentro de la plataforma marítima argentina.

Esta estrategia apunta a cerrarle la puerta a la Argentina al ingreso a la OCDE, al calificar al Estado nacional como “socio no confiable”. El ingreso del país a esta organización se encuentra abierto desde 2017.

Fuente: Nexofin