Nico Paz marcó un gol en el triunfo de Como ante la Fiorentina de Mastantuono

Por la séptima jornada de la Serie A, Como festejó una importante victoria tras imponerse por 3-1 frente a Fiorentina en el estadio Artemio Franchi. La gran figura del compromiso fue el joven mediocampista Nico Paz, quien lideró los avances del elenco conducido por Cesc Fàbregas al aportar una anotación de cabeza y brindar una asistencia decisiva. De esta manera, la escuadra visitante consolidó su gran arranque de temporada, mientras que el conjunto violeta volvió a tropezar ante su gente y permanece en la zona baja de la tabla de posiciones.

Durante el desarrollo de la primera mitad, el cuadro visitante abrió el marcador a través de Mattia Liberali, y pocos minutos después el volante albiceleste estiró la ventaja con un certero disparo a la red. Por su parte, Franco Mastantuono intentó empujar al equipo local y gestó el descuento al ejecutar un tiro de esquina conectado por Marin Pongracic. Asimismo, ambos talentos de la Selección Argentina protagonizaron un particular cruce a los 38 minutos, cuando Paz frenó un contragolpe del zurdo con una dura infracción por detrás que le significó la tarjeta amarilla.

¡QUE DUELO DE CRACKS! Franco Mastantuono armó una gran jugada pero fue bajado por NICO PAZ. ¡Amonestado el argentino del Como! 📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/mQGyGTM5Gq — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026

En el complemento, el mediocampista de 22 años volvió a ser determinante al aguantar la marca del propio ex River Plate y habilitar a Anastasios Douvikas para sellar el resultado definitivo. Tras concretar el tercer tanto, Paz fue reemplazado por Máximo Perrone a los 15 minutos, mientras que el atacante violeta dejó el campo sobre los 23 minutos y posteriormente fue amonestado en el banco por protestar. Con este resultado favorable, el equipo de Fàbregas escaló hasta la cuarta ubicación con 14 unidades, ingresando en puestos de clasificación a competiciones europeas.

En contraposición, el desenlace en la ciudad de Florencia profundizó el delicado presente del cuadro conducido por Paolo Vanoli, que fue despedido entre silbidos por los simpatizantes locales. Tras cosechar apenas 4 puntos en siete presentaciones oficiales, la entidad se posiciona en el penúltimo escalón del campeonato en plena zona de peligro. Con la urgencia de revertir el rumbo y recuperar la confianza en el corto plazo, el elenco violeta deberá ajustar sus piezas estratégicas de cara a su próximo exigente compromiso frente al Inter de Milan.